2021/11/26 | 13:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في البصرة.. عقود واجور الكهرباء يتظاهرون للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة وفروقات عام 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في البصرة.. عقود واجور الكهرباء يتظاهرون للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة وفروقات عام 2020) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في البصرة.. عقود واجور الكهرباء يتظاهرون للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة وفروقات عام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).