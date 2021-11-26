اجلاء 608 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

2021/11/26 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن وصول نحو 608 مواطناً عراقياً من المواطنين العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية عباس عمران انه تم تخصيص طائرتين واسعة البدن نفذت رحلة الإجلاء بنجاح من مطار مينسك الى مطاري أربيل وبغداد بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والبيلاروسية.



يذكر أن الخطوط الجوية العراقية كانت قد نفذت رحلة استثنائية في الثامن عشر من الشهر الجاري أجلت من خلالها 430 مواطناً عراقياً من بيلاروسيا ليصل عدد الذين تم إجلائهم بعد وصول رحلتي اليوم الى 1,038 مواطن.

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