الديوانية توجه طلباً لمجلس الوزراء بشأن المشاريع الوزارية المتلكئة

2021/11/26 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

دعت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، مجلس الوزراء لسحب العمل بجميع المشاريع المتلكئة المنفذة والممولة من قبل الوزارات.

وقال نائب المحافظ، فارس الحمزاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم): "نعاني من ملف المشاريع المتلكئة"،مؤكدا أن "هذه المشاريع تسبب ارباكا كبيرا في المحافظة".

وبين أن "اغلب المشاريع المتلكئة او المتوقفة هي ممولة ومنفذة من قبل الوزارت وليست ضمن مشاريع تنمية الأقاليم".

وأضاف: "سنوات وهذه المشاريع متوقفة، لذلك فاننا ندعو مجلس الوزراء لسحب العمل من الشركات المنفذة واحالة هذه المشاريع على المحافظات لانجازها".

وتابع : "اننا نقول وبصراحة ان استمرت هذه المشاريع بيد الوزارت فلن تنجز وتستمر بإرباك المحافظات".

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