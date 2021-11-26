2021/11/26 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تُعرف السكتة الدماغية بأنها حالة طبية طارئة تهدد الحياة، ويمكن أن تحدث عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، ما يتطلب اهتماما عاجلا.وفي حين أن بعض السكتات الدماغية يمكن أن تحدث فجأة مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سبع علامات غير نمطية للسكتة الدماغية المركز الخبري الوطني.

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