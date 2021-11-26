2021/11/26 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يطالب بالكشف عن الجهات التي استهدفت منزل الكاظمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يطالب بالكشف عن الجهات التي استهدفت منزل الكاظمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يطالب بالكشف عن الجهات التي استهدفت منزل الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).