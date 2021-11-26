ألف يورو للمقعد.. عصابات التهريب عبر المانش تربح الملايين

2021/11/26 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "الغارديان" عن طرق تهريب العصابات للمهاجرين عبر قناة المانش بين المملكة المتحدة وفرنسا، لافتة إلى أن تلك العصابات تجني مبالغا طائلة دون أن تخبر عملائها بخطورة العملية.

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