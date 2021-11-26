رسالة ماجستير تناقش إثر إرهاب النظام السابق على حقوق لذوي الشهداء قبل عام 2003

2021/11/26 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقترح تعديل المادة (5) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

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