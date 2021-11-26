تدمير نفق لداعش والعثور على صواريخ وعبوات ناسفة في نينوى

2021/11/26 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دمرت قوات عمليات نينوى نفقا يستخدم وكرا من قبل عناصر داعش الارهابي.وقال بيان لخلية الاعلام الامني :" ان قواتنا الامنية في قيادة عمليات نينوى تواصل واجباتها لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وانفاذ القانون، وتطهير الأراضي، ضمن قاطع المسؤولية ".واضاف:" تمكنت القوات الامنية من العثور على ٥ عبوات ناسفة وقنابر هاون مختلفة الأحجام، كما دمرت نفقا يستخدم وكرا من قبل عناصر داعش ".الى ذلك القت القوات الامنية القبض على مطلوبين في ناحية حمام العليل وضبطت مسدسات وعتاد كلاشنيكوف، وعثرت أيضاً على 13 قنبرة هاون عيار 120 ملم وأربعة صواريخ ما تسمى جهنم ، وخمسة صواريخ كاتيوشا و34 إطلاقة مدفع في قرية ابو فشكة ضمن قاطع عمليات نينوى، فضلا عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في نينوى/انتهى2

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