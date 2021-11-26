2021/11/26 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بالكشف عن نتائج التحقيق الخاصة بمحاولة اغتيال الكاظمي ويلوح بتحرك.

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (26 تشرين الثاني 2021)، "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه اثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".

وأضاف، "من هنا صار لزما الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف والقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الارهابي وانزال العقوبة المناسبة بهم ومع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف 'هام' من الصدر حول المتورطين باستهداف الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف 'هام' من الصدر حول المتورطين باستهداف الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).