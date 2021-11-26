أطباء عراقيون يستخرجون جسما غريبا من جسم امرأة

2021/11/26 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، أن عصا تنظيف اخترقت جسم امرأة فيما استطاع الاطباء انقاذها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2021)، إن "مستشفى الخالص العام ردهة الباطنية للنساء استقبل مريضة تبلغ من العمر 50 عاما تعاني مـن شلل نصفي لمدة سنتين وبعد إجراء جميع الفحوصات الطبية والاشعاعية اللازمة تبين وجود جسم غريب (عصا تنظيف) في منطقة العصعص".

واضاف البيان، ان "مدير مستشفى الخالص العام علي مظهر عـزيز ذكر ان الفـريق الطبي تالف من اخصائي الجـراحة العامة الدكتور صالح عبد المهدي السعدي والكادر المساعد في صالة العمليات"، لافتا إلى ان "مستشفى الخالص العام يشهد شهريا اجراء العديد من العمليات الكبرى والمعقدة والنادرة".

واوضح، أن "المريضة أثارت استغراب الكثيرين"، مؤكدا "نجاح العملية وهي الآن تتمتع بحالة صحية جيدة في ردهات الرقود والكوادر تتابع حالتها الصحية لحين اكتسابها الشفاء التام".

N.A

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