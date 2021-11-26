اية الله المدرسي يتحدث عن ازمة عالمية للبترول

2021/11/26 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

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أكد آية الله السيد محمد تقي المدرسي ،

على أن في نهوض العالم الإسلامي وتطوره،

في مصلحة جميع الدول الغربية منها

والشرقية، لما سيسببه من تأمين الأمن

لدول العالم، وتوقف للهجرة من البلدان

الإسلامية باتج

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