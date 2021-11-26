مقتدى الصدر يطالب بالكشف عن التحقيقات في محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي

2021/11/26 | 13:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بالكشف عن التحقيقات الخاصة بحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واعتقال المنفذين ومحاسبتهم.

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وقال الصدر في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر تابعه "ناس"، (26 تشرين الثاني 2021)، "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة".

وأضاف الصدر، "من هنا صار لزاماً الكشف عن (المكشفوف)، أي الكشف عن التحقيقات الخاصة بهاذ الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي المشين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم".

وختم الصدر بالقول، "مع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفه مستقبلاً.

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