منظمة حقوقية: إيران اعتقلت 36 ناشطة كردية خلال عام واحد فقط

2021/11/26 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت منظمة حقوقية تعنى بشؤون الكرد في إيران السلطات الإيرانية باعتقال ما لا يقل عن ستة وثلاثين ناشطة كردية خلال عام واحد.

وقالت منظمة هنغاو في تقرير لها أنه خلال الفترة من تشرين الثاني الفين وعشرين، وحتى الشهر ذاته من العام الحالي اعتقلت السلطات الإيرانية تسع ناشطات كرديات في محافظة كرمانشاه، وأربعة عشر ناشطة في محافظة كردستان، واحد عشر امرأة في محافظة أذربيجان الغربية، وناشطتين في محافظة إيلام بتهم متفرقة تندرج بين النشاط السياسي والمدني والديني.

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