ما حقيقة وجود

2021/11/26 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في ائتلاف النصر، النائب السابق، ندى شاكر جودت، اليوم الجمعة، حقيقة وجود "تسوية سياسية" بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت جودت، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك محاولات لاقناع المعترضين بمنحهم مقاعد بسيطة مقابل التنازل عن الاعتراضات الا انها باءت بالفشل".

وبينت أن "الإعلان عن صعود مرشحين ونزول اخرين في وسائل الاعلام ليس له سند قانوني ولم يبلغ أي مرشح فائز او خاسر بالاستبدال".

وأضافت أن "الحديث عن تسوية سياسية بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، غير صحيحة، لكن هناك من حاول فعل ذلك".

وأكدت أن "المعترضين مازالوا متمسكين بعادة العد والفرز الشامل لتحقيق العدالة للجميع، وتم رفض اي تسوية بهذا الصدد".

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