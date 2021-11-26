الصدر يغرد مجدداً حول استهداف منزل الكاظمي

2021/11/26 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى الكشف عن التحقيقات الخاصة باستهداف منزل الكاظمي.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم): "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه اثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".

وأضاف :"ومن هنا صار لزماً الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف والقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الارهابي وانزال العقوبة المناسبة بهم ومع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلاً".

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