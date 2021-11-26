نقض حكم سابق ليصبح المرشح المستقل أمير كامل المعموري فائزا

2021/11/26 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقضت الهيئة القضائية للانتخابات العراقية، حكمها السابق بحذف محطتين في محافظة بابل ليصبح المرشح المستقل أمير المعموري فائزا كنائب عن المحافظة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، بطلان حكمها السابق بحذف محطتين انتخابيتين، في محافظة بابل، بناء على طلب النائب السابق، صادق مدلولوكانت الهيئة القضائية قد منحت النائب السابق ومرشح تحالف قوى الدولة، المنضوي في الإطار التنسيقي، صادق مدلول، عضوية مجلس النواب العراقي، بدلاً عن المرشح المستقل أمير المعموري، وذلك بعد كسب الطعن المقدم إلى الهيئة.

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