عن ما يحدث في المغرب و السودان : باختصار شديد - احمد المغربي

2021/11/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي في سياقات مختلفة و نتيجة لأسباب مختلفة اندلعت مظاهرات جماهيرية متزامنة في المغرب و السودان و رغم أنه نظرا لما سبق لا يمكننا تصنيفها كتجسيد لمد ثوري على غرار الموجة الأولى (2011) أو الموجة الثانية(2019) من الربيع فهناك نقاط مشتركة تتعلق بقضايا سياسية مهمة للثورة في المنطقة و سنحاول في هذا المقال التطرق بإيجاز شديد لبعض المسائل المرتبطة بالأحداث الجارية في المغرب و السودان دون إغفال الفرق بينهما بال ......





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