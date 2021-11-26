ليلة ممطرة - سعود سالم

2021/11/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱◻ طحلب الشركة الأنيق يسأله عن سبب تأخره ◻ يجيبه بان الليل قصير ◻ بان النور يخدعه على الدوام ◻ وبأن الزمان يتوقف أحيانا ◻ وأحيانا يغير إتجاهه ويسير إلى الوراء ◻ فلماذا كل هذا الضجيج ◻ ويعود الصمت ◻ حادا ملتاعا ◻ تمزقه انفجارات منتظمة ◻ متتابعة ◻ ◻↰ تك تاك تك تاك تك تاك تك تاك ↱◻ صادرة من اعماق ساعة مقلوبة ◻ بجوار ......





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