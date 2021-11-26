وزير الصحة اللبناني يكشف عن خطة لزيادة نسبة الملقحين

2021/11/26 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت - واع

كشف وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض،اليوم الجمعة ،عن خطة لزيادة نسبة الملقحين،فيما أشار الى أن 80% من إصابات كورونا في لبنان لغير الملقحين.

وقال الأبيض لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"نسبة 80% من إصابات كورونا في لبنان هي لغير المُلقحين،مبيناً أن"وزارة الصحة تدرك تماماً أهمية الوضع الصحي بالنسبة للقطاع التربوي وتعمل لتأمين اللقاحات".

وأضاف أن"الوزارة لديها برنامج للترصّد الجيني للمتحورات، وغالبية المتحورات في لبنان، هي دلتا والمتفرّع عنها،لافتاً الى أن"هناك ازدياداً في عدد الحالات وكان هذا متوّقعاً، وهذا الأمر ليس محصوراً بلبنان فقط، لذلك يَجب تحضير المستشفيات لأي ارتفاع إذا حصل".

وأشار الى أنه" ليس هناك إقفال في البلاد ولم نسجّل ارتفاعاً في حالات الاستشفاء".

هذا وأعلن الوزير أنّه "رُفعت جهوزية المستشفيات بنسبة 30 في المئة،موضحاً أن"اللجنة الوطنية لمُكافحة كورونا طرحت تقريب وتطويل فترة العطلة الرسمية المُقبلة لإراحة القطاع، وسوف نستغلّ العطلة لزيادة نسبة التلقيح، وسيتمّ بحث الطرح مع وزارة التربية".

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