2021/11/26 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي اليوم الجمعة، تبرع شركة الدانة الكويتية للمقاولات بإنشاء مستشفى تخصصي في قضاء سوق الشيوخ.وقال الخفاجي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الشركة اعلمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تتبرع ببناء مستشفى جنوبي الناصرية المركز الخبري الوطني.

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