2021/11/26 | 14:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بالخطف وثالث بسرقة 150 ألف دولار من داخل دار في منطقة المنصور.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضية خطف وفق المادة ٤٢١ ضمن مكاتب مكافحة اجرام حي العامل وحسينية المعامل حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل”.إلى ذلك، “ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القبض على متهم لقيامه بسرقة (150) ألف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة المنصور”.وأضاف البيان، ان “عملية القبض تمت بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اثنين من المتهمين بالخطف وثالث بسرقة 150 ألف دولار في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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