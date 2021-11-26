الصدر: قد نضطر إلى الكشف عن منفذي محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/26 | 14:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، بالكشف عن التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال الصدر في عبر حسابه الرسمي في تويتر، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة".

وشدد الصدر، على ضرورة "الكشف عن (المكشفوف)، أي الكشف عن التحقيقات الخاصة بهاذ الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي المشين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم".

وأكّد الصدر، أنّه "قد يضطر مستقبلاً" إلى الكشف بنفسه عن منفذي محاولة الاغتيال.

ولم يتمّ الإعلان الرسمي أو الكشف إلى الآن عن الجهة التي نفذت محاولة الاغتيال بحق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فجر الأحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر، رغم أن الأخير قال "إنهم معروفون".

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قائمة تهديدات طويلة سبقت محاولة اغتيال الكاظمي

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

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