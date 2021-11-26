فيديو لحظة بكاء معلق رياضي خلال بث مباشر.. شاهد السبب

2021/11/26 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستطع مذيع كرة السلة، ديك فيتالي، كبح مشاعره عندما عاد للتعليق لأول مرة منذ أن أعلن أنه مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية وكان يخضع للعلاج الكيميائي.

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