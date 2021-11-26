العراق الأول عربيا بعدد الإصابات بالوباء

2021/11/26 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت إصابات كورونا حاجز المئتين وتسعة وخمسين مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ بدء تفشي الفيروس في العام الفين وتسعة عشر.

وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، على مستوى العالم، إلى أكثر من خمسة ملايين وأربعة مئة وستة وثلاثين ألف حالة وفاة.وتصدر العراق عربيا عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد تسعة عشر اذ فاق عدد الإصابات مليوني إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من ثلاثة وعشرين ألف وفاة.

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