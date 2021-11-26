2021/11/26 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني فيما تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا بشأن سلالة كورونا الجديدة “B.1.1.529” المكتشفة في جنوب إفريقيا، وصف متحدث باسم المنظمة السلالة الجديدة بأنها مثيرة للقلق.وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن علماء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تصف سلالة كورونا الجديدة بأنها مثيرة للقلق المركز الخبري الوطني.

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