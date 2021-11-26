اليمن وثورة انتهت في مخالب الطوطم - نجيب غلاب

2021/11/26 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_غلاب كثير ممن يراقب مجريات اليمن لا يفقه كثيرا طبيعة الصراع الجاري ولفهم ذلك لابد من العودة الى مسارين:الاول: بنية الحالة الثورية التي اسس لها ربيع اليمنوثانيا: واقع سقوط صنعاء في براثن حركة اصولية طائفيةبعد ان وصل الصراع في بنية النظام والمعارضة الى حالة التناقض الغير قابل للتجاوز بفعل تراكم المشاكل في الواقع وعجز الاطراف عن بناء تسوية واقعية لتصحيح الخلل وصلت المعارضة الى قناعة ان الث ......





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