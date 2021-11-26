ضد الترددات المؤدية لمنحدر الهاوية ،من أجل صيانة التضحيات وفتح الافق الواسع أمامها - العربي زكرياء

2021/11/26 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#العربي_زكرياء ضد الترددات المؤدية لمنحدر الهاوية ، *من أجل صيانة التضحيات وفتح الافق الواسع أمامها*لعل القول المأثور الذي يفيد أن "الإنسان عدو ما يجهله" ،بات معبرا،بأكثر من أي وقت مضى، عما يتخبط فيه بعض أولئك الذين ركبوا رؤوسهم عن طيب خاطر لمجاراة التيار؛ لا لشيء سوى أن أفقهم الضيق ،الذي من موقعه ينظرون لٱ-;-فاق التاريخ المجتمعي الزاخر بديمومة التجدد والجديد ، صار هو الحاكم والقاضي بأحكامه على ال ......





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