انخفاض في أسعار النفط بسبب متحور كورونا الجديد

2021/11/26 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط تراجعا صباح الجمعة، لا سيما برميل خام غرب تكساس الوسيط الذي تراجع أكثر من خمسة بالمئة في نيويورك بسبب مخاوف بشأن متحورة جديدة من فيروس كورونا رصدت في جنوب إفريقيا قد تكون شديدة العدوى.

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