الخارجية: مجموع المهاجرين العائدين من بيلاروسيا بلغ 1894

2021/11/26 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، ان مجموع المهاجرين العائدين من بيلاروسيا بلغ 1894.

وذكرت الوزارة في بيان ان “وزارة الخارجيّة تتابع تطوراتِ ملف المهاجرينَ العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّةفؤاد حسين إتصالات موسّعة مع نظرائه في الإتحاد الأوروبي وإستقبل عدد منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق إستجابةوطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب وإتجار البشر، التي كانت ضالعةً في هذه المخاطر”.

واوضحت ان “الوزارة اوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو و وارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديمالدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا وبولندا مع تصاعد الهجرة مؤخراً حرصت الوزارة على التنسيقالعاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة، ونجحنا حتى الان من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء إستثنائية وعبر جُهُود نسقتهاالوزارة مع الخطوط الجوية العراقيّة، وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية (176) والثالثة (435) والرابعة ستكون مساء اليوم(431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل (430)، ليكون مجموع العائدين طوعيّاً (1894)”.

وبين إن “وزارة الخارجية تستمر في جُهُودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة، حرصاً منها على توفير أعلى إستجابة ممكنة،لأمن وسلامة المهاجرين”.

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