2021/11/26 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تواصل أسعار النفط، هبوطها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك في ظل مخاوف اقتصادية من تداعيات رصد نسخة متحورة جديدة لفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا.وقالت وسائل إعلام، إن سعر برميل “برنت” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر برميل “برنت” يهبط دون مستوى 77 دولارا للمرة الأولى في نحو شهرين المركز الخبري الوطني.

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