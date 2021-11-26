الخارجية تكشف تطورات قضية إجلاء المهاجرين العراقيين من أوروبا

2021/11/26 | 14:51 - المصدر: الترا عراق

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الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، حصيلة عمليات الإجلاء الجارية للمهاجرين العراقيين العالقين على حدود أوروبا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "وزارة الخارجيّة تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي وأستقبل عددًا منهم في بغداد".

وأكّد الصحاف، "ضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب البشر، التي كانت ضالعة في هذه المخاطر".

وأضاف المتحدث، أنّ "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين، وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا وبولندا".

وأشار الصحاف، إلى أنّ "الوزارة حرصت مؤخرًا، مع تصاعد الهجرة، على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة، ونجحت حتى الآن في إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية".

وأوضح الصحاف، أنّ "مجموع العائدين طوعًا سيبلغ 1894 مهاجرًا، بعد رحلتين مساء اليوم ويوم غد"، مؤكدًا أنّ "وزارة الخارجية مستمرة في جهودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة، حرصًا منها على توفير أعلى استجابة ممكنة، لأمن وسلامة المهاجرين".

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