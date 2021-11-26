هاني شاكر ينفعل على الهواء وأديل تنهار باكية.. إليكم

2021/11/26 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل الفنّانة المصرية سهير البابلي، أديل تنهار باكية خلال لقاءٍ تلفزيوني، وهاني شاكر يواجه بحزم جدل منع مغني المهرجانات.

رشا رزق تعيد ذكريات الطفولة لجمهور موسم الرياض، والذكريات تطغى على مشاعر الجمهور في عيد ميلاد السيدة فيروز الـ 86.

إليكم أبرز ما تصدر عناوين الصحافة الفنيّة وشغل رواد الـ Social Media الأسبوع الماضي..

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