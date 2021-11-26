ريان الكلداني: مضايقات تطال ناشطين بحثاً عن ’صور معادية للديمقراطي الكردستاني’

2021/11/26 | 14:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدث الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الجمعة، عن وجود مضايقات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد ناشطين في منطقة "القوش" ضمن سهل نينوى.

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وقال الكلداني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 تشرين الثاني 2021)، إن "المضايقات تمثلت بتوقيف الناشطين والبحث في هواتفهم عن صور معادية للحزب الديمقراطي، من ثم إعادة الهواتف لمحو كل ما في هواتفهم دون أمرقضائي".

وأضاف الكلداني، "حل من أثنين، اما المحاسبة الفورية وضبط التسلط الذي يسود، واما مواجهتنا لاننا لن نترك الناس وشعبنا وكرامات شعبنا وحرية شعبنا في سهل نينوى".

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