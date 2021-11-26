اعتقال 15 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد

2021/11/26 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 15 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في بغداد.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة في متابعة الوافدين المخالفين للأنظمة والقوانين العراقية، ألقت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة ، القبض على 15 مخالفا لقانون الإقامة".

وأضافت ان "المعتقلين من جنسيات مختلفة، وتم القاء القبض عليهم في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد"، مبيناً انه "تم تسليمهم أصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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