إمام جمعة النجف يوجه رسالة الى بلاسخارت: لا تتدخلي بشؤون العراق - عاجل

2021/11/26 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجه امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، رسالة الى ممثلة الامم المتحدة في العراق جننين بلاسخارت داعيا فيما الى عدم التدخل بشؤون العراق.وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف تابعتها (بغداد اليوم )، "نحذر من التدخلات الخارجية بنتائج الانتخابات العراقية".وعبر القبانجي عن رفضه التدخل الاجنبي بنتائج الانتخابات مخاطبا ممثلة الامم المتحدة قائلا: "لطفا بلاسخارت لا تتدخلي بالشؤون العراقية والمحكمة الاتحادية هي صاحبة الحسم بما يخص نتائج الانتخابات".

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