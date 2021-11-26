شركة نفط ميسان تنظم دورة تدريبية لعدد من خريجي الكليات الهندسية

2021/11/26 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم قسم التدريب والتطوير في شركة نفط ميسان دورة تدريبية لتطوير المهارات الادارية ، بمشاركة ( ٢٥ ) من خريجي الكليات الهندسية .وتهدف الدورة لتنمية المهارات السلوكية في الاتصال لدى المشاركين ، وكيفية التعامل الفعال مع الآخرين ، وتطوير القدرات الخاصة بمعالجة المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة على اسس عملية ، بالاضافة لتعزيز اسس المعرفة العلمية لمواكبة عجلة التطور ./انتهى س

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