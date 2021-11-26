الخارجية تعلن عودة قرابة الفي مهاجر طوعا وتؤكد ضرورة تحقيق استجابة وطنية لتوفير الامن والسلامة لهم

2021/11/26 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الخارجية عن عودة قرابة الفي مهاجر طوعا ، مؤكدة ضرورة تحقيق استجابة وطنية لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات التهريب والاتجار بالبشر.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي :" ان وزارة الخارجيّة تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، واوعزت لسفارتي العراق في موسكو ووارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتفيا وبولندا".واضاف :" ان الوزارة حرصت مؤخراً مع تصاعد الهجرة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة،ونجحت حتى الآن في اعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية،وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية(176) والثالثة(435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل(430)،ليكون مجموع العائدين طوعيّاً(1894)"./ انتهى2

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