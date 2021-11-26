انتشار أمني مكثف تحسباً لتظاهرة مرتقبة للقوى المعترضة ضد احاطة بلاسخارت

2021/11/26 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد مناطق وشوارع وسط العاصمة بغداد، انتشاراً أمنياً مكثفاً وإجراءات مشددة تحسباً لتصعيد محتمل من قبل المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات.

وأغلقت قوة أمنية فجر الجمعة جسر الجمهورية بالكتل الكونكريتية قبل أنّ تتخذ إجراء مماثلاً صباحاً عند جسر السنك.



بدروه، أصدر المكتب الإعلامي لقوات حفظ القانون بياناً قال فيه، إنّ قائد شرطة محافظة بغداد يتابع ميدانياً عمل وحداتنا المنتشرة في عموم المحافظة بغداد لخدمة المواطن.



ويتوقع ان تشهد تظاهرات جديدة لأنصار القوى المعترضة، والذين يحتشد المئات منهم منذ أسابيع في محيط المنطقة الخضراء احتجاجاً على ما يعتبرونه سرقة أصواتهم.



وقال مصدر أمني إن حالة التأهب الأمني في بغداد تدخل أسبوعها السابع على التوالي بسبب مخاوف من إقدام المحتجين على اقتحام المنطقة الخضراء، لافتاً إلى أن قوات الأمن المكلفة بحماية المنطقة تم تعزيزها بقوات جديدة تحسباً لأي طارئ.

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