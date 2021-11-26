الصحة العالمية ضد فرض قيود السفر بسبب متحور كورونا

2021/11/26 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها لا تنصح الدول في الوقت الراهن بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها بعدما رصدت في جنوب إفريقيا.

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري لوكالات الأمم المتحدة: "اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي: منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند على المخاطر في المرحلة الراهنة، ونكرر مرة جديدة أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر".

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