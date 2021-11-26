فوضى باجتماع الجمعية العمومية لبايرن ميونخ بسبب

2021/11/26 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ أولي هونيس عن صدمته بعد الفوضى التي حدثت خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية لبطل الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تمرد أنصاره احتجاجًا على صفقة رعاية قطرية.

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