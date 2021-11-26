منتخب عربي وناديان عربيان وصلاح يترشحون للفوز بجوائز الأفضل في العالم

2021/11/26 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مسؤولو جوائز “غلوب سوكر” لكرة القدم، عن قائمة الأندية والمنتخبات واللاعبين المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في العالم خلال عام 2021.و”غلوب سوكر” هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في مجال كرة […]

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