2021/11/26 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_المولى بمناسبة ذكرى الاستقلال، تتزاحم الأسئلة المتعلقة بالمناسبة، وبمدلولاتها وتتمحور حول العناوين التالية: هل يمكن الحديث عن استقلال حقيقي في ظل نظام الطائفية والتحاصص؟ هل يمكن أن تتحقّق مقومات الاستقلال مع استمرار وتعمّق التبعية؟ألم يشكّل هذا النظام، بطبيعته ووظيفته وقواه وآليات عمله، عائقا أمام تحويل نضالات الشعب اللبناني وتضحياته إلى ما يستجيب لطموحات الغالبية العظمى من أبنائه؟ وكيف يصحّ التغ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أين الإستقلال في ظل الانهيار الشامل؟ - محمد المولى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أين الإستقلال في ظل الانهيار الشامل؟ - محمد المولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).