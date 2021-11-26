جنين غراد ... الاحتلال واغتيال الرمز - عدنان الصباح

2021/11/26 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح اعترف اولا ان الملائكة يعيشون في السماء وفي احلامنا وان الشياطين يزرعون الارض طولا وعرضا فلا يوجد هناك مجتمعا نقيا بالمطلق وكذا هو حال جنين كما هو حال أي مجتمع على وجه الارض وفي الفترة الاخيرة يتصاعد الحديث عن الفوضى وفلتان السلاح في جنين دون غيرها من المدن الفلسطينية ويحاول البعض تصوير جنين على انها الشيطان الاكبر وان مشاكل فلسطين جميعها سيتم حلها ان تمت السيطرة على جنين ولست معنيا هنا بالحديث عن ......





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