2021/11/26 | 15:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهى موسم لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم علي عدنان، بشكل رسمي مع فريقه فايله الدنماركي، بعد اصابته بالركبة.

وقال شقيق اللاعب كاظم عدنان ان “موسم علي عدنان مع فايله الدنماركي انتهى رسمياً بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلالالتدريبات الاخيرة لفريقه”.

واضاف ان “اصابة عدنان جاءت في الركبة اليسرى بعد إصابته في التدريبات ولن يتمكن من العودة قبل نهاية الموسم كما اكد التقريرالطبي للاعب”.

يذكر ان عدنان لم يلعب سوى 30 دقيقة مع فايله ووصل إلى الدنمارك الاسبوع الماضي.

التالي

منذ 3 ساعات

اسود الرافدين يحلقون الى الدوحة

منذ 17 ساعة

ترتيب الأندية الأكثر دخلا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا

منذ 20 ساعة

مانشستر يونايتد يتفق مع مدرب من الدوري الروسي

منذ 21 ساعة

الزوراء يهزم الكرخ في ممتاز الكرة

منذ 23 ساعة

الطلبة يهزم الجوية والشرطة يفوز على سامراء في ممتاز الكرة

منذ يومين

انطلاق بطولة الأندية بالسباحة الأولمبية

منذ يومين

فلسطين تتغلب على اليمن في بطولة غرب اسيا للشباب

منذ يومين

اسم مفاجئ يقترب من قيادة مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

منذ يومين

ثلاثي عربي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم للاندية

منذ يومين

اول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها “جائزة إيمي “

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة قوية تنهي موسم علي عدنان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة قوية تنهي موسم علي عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).