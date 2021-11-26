2021/11/26 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن العثور على عدد من المضافات التابعة لتنظيم “داعش” الاجرامي في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة مشتركة من اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعلن العثور على مضافات “داعشية” بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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