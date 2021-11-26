التربية تلغي امتحانات الدور الثالث لهذه الفئة من الطلبة.. وتصدر قرارات أخرى

2021/11/26 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية العراقية، الجمعة، الغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث متوسط.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، لـ NRT عربية، (26 تشرين الثاني 2021)، ان "الوزارة قررت الغاء امتحانات الدور الثالث للصف الثالث متوسط"، عازيا "صدور هذا القرار الى اجراءات ادارية اتخذتها الجهات المعنية".

واضاف فاروق، ان "ادارات المدارس ستقوم بارجاع المبلغ الذي دفعه الطالب لغرض آداء امتحان الدور الثالث، والذي يبلغ قيمته 25 الف دينار للمادة الواحدة".

واوضح، انه "تم تاجيل امتحانات الدور الثاني التكميلي الى الرابع من الشهر المقبل".

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