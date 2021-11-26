الحاجز المرجاني العظيم يتفتح في مهرجان تكاثر

2021/11/26 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت الحيوانات المنوية وبيوض الحاجز المرجاني العظيم دفعة واحدة إلى النور في موعدها السنوي، مشكّلة مهرجان ألوان جماعي يحتفي بالحياة.وشهد علماء ا،لبحار على هذا الحدث ليلة الثلاثاء قبالة سواحل كيرنز، في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

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