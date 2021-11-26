التربية تحدد الفئة المشمولة بامتحانات “الدور التكميلي الثاني”

2021/11/26 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، الجمعة، أن امتحانات “الدور التكميلي الثاني” ستشمل الذين أدّوا امتحانات الدور الأول التكميلي فقط.وذكرت الوزارة، بحسب صحيفة الصباح شبه الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “امتحانات (الدور الثاني […]

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