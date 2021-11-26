شرطة ديالى تتخذ إجراءات صارمة ضد المتحرشين

2021/11/26 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات الشرطة في ديالى، اليوم الجمعة، من اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي جرائم التحرش.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "من الضروري محاربة الظواهر السلبية ومنها جرائم التحرش والتي غالباً تحدث بالقرب من المدارس".

واكد حسين على ان "تقوم دوريات النجدة بالمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها لان هذه الظاهرة خادشة للحياء وغير اخلاقية فضلاً عن انها تتنافى مع التقاليد والاعراف الدينية".

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