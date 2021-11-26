أسماء الأعداد بعد المليون.. هل تعرفها؟ وما أكبر رقم؟

2021/11/26 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتعلمنا منذ الصغر قراءة وكتابة الأعداد حسب عدد الأصفار يمين الرقم ولكن قليلاً منا أبحر بأسماء الأعداد التي تحتوي أعداد كبيرة من الأصفار.لنتعرف على هذه الأسماء. أسماء الأعداد بعد المليون - عدد أصفار العدد يمين الاسم:

6 أصفار يمين العدد = مليون9 أصفار يمين العدد = مليار12 صفر يمين العدد = بليون15 صفر يمين العدد = بليار18 صفر يمين العدد = ترليون21 صفر يمين العدد = ترليار24 صفر يمين العدد = كرليون27 صفر يمين العدد = كرليار30 صفر يمين العدد = سنكليون33 صفر يمين العدد = سنكليار36 صفر يمين العدد = سيزليون39 صفر يمين العدد = سيزليار42 صفر يمين العدد = سيتليون45 صفر يمين العدد = سيتليار48 صفر يمين العدد = ويتليون51 صفر يمين العدد = ويتليار54 صفر يمين العدد = تيفليون57 صفر يمين العدد = تيفليار60 صفر يمين العدد = ديشليون63 صفر يمين العدد 1 = ديشليارأما العدد الذي أمامه 100 صفر فيسمى جوجول وهذا اسم شركة محرك البحث الشهيرة Google

ومن الطرائف، يقال إن عالم الرياضيات الذي أعطى هذا الرقم هذا اسم، استمد الاسم من كلام ابنه الصغير حيث أراد أن يضع اسم لهذا العدد، وقد لاحظ أن ابنه الصغير الذي لم يعرف الكلام بعد يهذي بكلمة جوجول فقام بإعطاء هذا الاسم لهذا العدد.

وأخيراً، يعد كوكولبليكس Googolplex أكبر عدد على الإطلاق، لا يمكن كتابته لا هنا ولا في أي كتاب.



بل يقول العلماء أن الكرة الأرضية كلها لا تستطيع أن تكون مجالا لكتابته ويقول البعض الآخرين أن الكون المعروف لحد الآن لا يمكن أن يكتب في مساحته هذا العدد الخرافي إذا ما كتب على سطر واحد فهو كما ترون عدد كبير جداً!

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